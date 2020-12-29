روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي: كل سنة وأنت العمر كله

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.
ونشرت روجينا، صورًا تجمعها بزوجه أشرف زكي،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة:"كل سنة وأنت بصحة وسعادة
يا عمري.. كل سنة وأنت قلبي ، كل سنة وأنت حبيبي ، كل سنة وأنت العمر كلة".
وتعاقدت الفنانة روجينا علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي .
ونشرت "روجينا" صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» رفقة كلا من باسم سمرة والمنتج ممدوح شاهين، والمؤلف أيمن سلامة وعلقت عليها قائلة " بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح.. مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١ تأليف أيمن سلامة إخراج احمد شفيق انتاج ممدوح شاهين".
يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.
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