روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي: كل سنة وأنت العمر كله

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.

ونشرت روجينا، صورًا تجمعها بزوجه أشرف زكي،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة:"كل سنة وأنت بصحة وسعادة

يا عمري.. كل سنة وأنت قلبي ، كل سنة وأنت حبيبي ، كل سنة وأنت العمر كلة".