جوهرة.. غادة عبد الرازق تعلن انضمام قردة لعائلتها

مازحت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهوها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت غادة عبد الرازق صورة لقردة وعلقت قائلة: "دي جوهرة شخص جديد دخل العيلة".

وكانت غادة عبد الرازق قد احتفلت مؤخرًا برجوعها لزوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، وذلك بعد انفصالهما في عام 2013.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

وتواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع ومن إنتاج شركة الربيع للإنتاج الفني.

وشاركت غادة عبدالرازق، في مسلسل "الكابوس" من كتابة هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري، ويضم مجموعة من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، محمد شاهين، أحمد راتب، كريم قاسم، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، رحاب الجمل، محمد عادل، فتوح أحمد، وفاء مكي، بدرية طلبة، أحلام الجريتلي، لمياء الأمير.