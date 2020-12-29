ابطال عرض "حفلة عيد الحب.. ليلة رأس السنة" تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن أدوارهم وكواليس المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - تجمع عشر شباب على حب فن واحدًا وهو الفن المسرحي، حيث حمل كل منهم على موهبته وسعى لايجاد فرصة تتبنى مواهبهم، حتى جاءت ورشة "معاك إبداع"، والذي يقدمها المخرج خالد أبو بكر، بمشاركة المخرج الشاب أبانوب بولس، وتبنت مواهبهم المختلفه، وقامو بالتدريب لمدة ثلاث شهور، عقب الانتهاء من الورشة، قررو تقديم عمل مسرحي مختلف من نوعة وله هدفًا ورساله ثاميه، تحت عنوان "حفلة عيد الحب.. ليلة رأس السنة"، والتي من المقرر أن تعرض 13 ديسمبر الجاري على خشبة مسرح "الهوسابير".

وكان لـ"دوت الخليج الفني"، حديثًا مع ابطال عرض "ليلة رأس السنة.. حفلة عيد الحب"، والتي عبر كل منهم عن سعادته البالغه لظهور موهبتهم للنور من خلال العمل مع المؤلف خالد أبو بكر، والمخرج الشاب أبانوب بولس، وإليكم نص الحديث،،

عبدالرحمن مصطفى

بطل العرض الذي شارك عن طريق الصدفة البحته، حيث كان يبعد عن المسرح لمدة طويلة لظروف دراسته، قائًلا: إن المخرج أبانوب بولس، عرض عليه المشاركة في العرض فرحب على الفور، وكان فريق العمل لم يكتمل، مؤكدًا أن أهم الاشياء التي اكتسبها هو التعرف على فريق العرض، وأصبحو عائلة.

وكشف الممثل الصاعد، عن دوره في العرض، حيث يجسد دور الجوكر، وتدور احداث الشخصية حول شخصيه لم تحقق النجاح طول حياته، فضلًا عن مقابلة الصعوبات بشكل مستمر مما جعله شخصية عنيدة وسيئة.

سامية عبدالرحمن

قالت سمية عبدالرحمن التي تبلغ من العمر 19 عامًا، والتي تجسد شخصية "عصمت"، حيث تدور احداثه حول بنت صاحبة شخصية قوية، ومرتبطه بشكل طيب وضعيف وسط المحطين بيه، وهي من تقوم بأخذ حقه من أي شخص يقوم بمضايقته، أو ايذائه، لافته إلى أن كواليس العمل تدور في اطار اسري، وعدم وجود خلاف على الاطلاق، بالإضافه إلى أحتواء المخرج لهم على الرغم من صغر سنه.

مصطفى أحمد غلاب

قال أن حفلة عيد الحب، مسرحية جميلة، وهو أول دور بطولة له في عالم المسرح، معبرًا عن سعادته بالعمل مع المخرج الشاب أبانوب بولس، مؤكد على عدم اعتقاده بانه يستطيع الاستمرار في التمثيل، ولكن المخرج كان عامل اساسي لتخطي هذه المخاوف التي كانت تمتلكه، وعن دوره في العرض، قال: إنه يجسد دور شخص من الصعيد، وأنه على علاقه ببنت من الطبقة الراقيه.

عبير عوض محمد

قالت إنه تجسد دور "هيفاء"، وهي شخصية دلوعة بشكل كبير، ومرتبطه بشخص من الصعيد، وعن كواليس العمل مع الفريق، قالت إن في بدايه الامر كانت تواجه صعوبه لعدم التعود على التمثيل، وهي وباقي الفريق، ولكن مع الوقت استطاعت كسر هذا الحاجز، مشيره إلى أنها وجدت دعم كبير من باقي الفرقة.

إسلام أنور أحمد

قال إنه يجسد دور حمدي الشهير بـ"حواكة"، والذي تدور احداثه حول شخص تربى ياتيمًا بالشارع، ولم يجد من يعمل على تربيته، ووقع في حب بنت من طبقة راقيه، ويجد صعوبه في توافق المستوى الاجتماعي بينه وبينها، واضاف أن فريق العمل يحتوى على محبه وتعاون بين الجميع.

إبراهم الموجي

يجسد دور "لؤي"، وهو شخص طيب لإبعد الحدود، ومرتبط ببنت ذات شخصية قوية وحاده، مشير أنه واجه صعوبه في الدور وذلك لان شخصيته تعتمد على الاسائه في اطار النص المسرحي.

شرين منصور

تجسد شرين دور "نورا"، وهي بنت من طبقه رفيعه في المجتمع، ووقعت في حب شخص من مستوى اقل منها، حيث لم يكمل تعليمه، وظروف معيشته صعبه جدًا.

واضافت أنها تعمل بشكل دائم على تطوير دورها بمشاركة صديقها في العرض، مؤكده على أن المخرج يرحب دائمًا بإي فكرة جديده نقوم بطرحها في صالح العرض.

ولاء عبدالغني

قالت إنها تجسد دور "ذكية"، بالعرض المسرحي "ليلة رأس السنة.. حفلة عيد الحب"، وتقع شخصيتها حول زوجة شخص مثقف جدًا، وكل ما يهمها في الحياة هو الطعام والمشرب بكميات كبيرة، وذلك في الاطار الكوميدي الساخر، وعن كواليس العمل، اشارت أن هناك حاله من الحب والكوميدية طوال الوقت، ولكن بالشكل الذي يخدم العرض.

طارق ناجح

قال أن انضمامه في ورشة "معاك إبداع"، إضافه كبيره له، وعن دوره في العرض قال انه يجسد شخصية مواطن مثقف، وفقير، ومتزوج من شخصية تعشق الأكل، مع الوقت لم يجد المال للإنفاق على منزله، وتلبيه طلبات زوجته، واكد على أن الهدف من دوره هو تصحيح مفهوم الفقير عند البعض، حيث أن الفقير عكس البخيل تمامًا.