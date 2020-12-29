محمد حماقي يكشف مصير ألبومه الجديد.. ويستقبل ٢٠٢١ بحدث عالمي من حضن الأهرامات

القاهرة - محمد ابراهيم - اعرب الميجا ستار محمد حماقي عن سعادته بلقاء جمهوره الخليجي بحفله الناجح الذي أقيم ضمن مهرجان دبي للتسوق بعد غياب عام تقريبا والذي توافق مع أحتفاالات الكريسماس.

وصرح حماقي خلال لقائه ببرنامج "تريندينج" علي mbc4 بأنه يتمنى عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل بعد إنتهاء ازمة كورونا التي فرضت إجراءات احترازية وتقليل لإعداد الجمهور من اجل تحقيق التباعد المطلوب.

وظهر حماقي متحمسا لإحياء أولى حفلاته في ظل التباعد الإجتماعي واسنقبله الجمهور على المقاعد والمدرجات بعاصفة من التصفيق و هتافات الترحيب.

وخلال الحفل تمني حماقي للجمهور في العام الجديد السعادة وانتهاء ازمة ومشاكل ٢٠٢٠ وأشعل الأجواء بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "نفسي ابقي جنبه" ،" أجمل يوم" ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري ايه" ، " أحلي حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" و"واحدة واحدة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وصرح حماقي ل "تريندينج" بأن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الارتباك في خطط العمل لديه حتي على المدى القريب وأن كوفيد 19 تسبب في حالة من القلق للناس وان لديه اصدقاء كثيرون فقدوا بعض ذويهم بسببه.

وأكد حماقي انه قام بتأجيل إطلاق ألبومه الجديد لصيف ٢٠٢١ كي لا يضيع مجهود صناع الألبوم بسبب حالة الارتباك التي فرضها "كورونا" .

وأضاف أن عدد اغان الألبوم الجديد لن تكون ٢٠ مثل ألبومه الاخير "كل يوم من ده" حيث من المقرر أن لا تزيد عن ١٢ او ١٥ أغنية فقط

ونفى حماقي تقديمه لاغان بلهجة غير المصرية لأن أغانيه يقدمها دائما باحساس نابع من قلبه وأنه لن يقدم أغنية بصدق كبير اذا كان تركيزه في التفكير في طريقة النطق الصحيح لكلماتها اذا كانت بلهجة غير لهجته .

على جانب آخر يستعد حماقي في رأس السنة بمفاجاة لك يكشف عن تفاصيلها حيث يستقبل العام الجديد ٢٠٢١ من حضن الأهرامات بمنطقة الصوت والضؤ بحدث عالمي.

ورغم عدم إطلاق حماقي لأي ألبومات في ٢٠٢٠ سوى أغنية واحدة فقط وهي "هو ده حبيبي" إلا أنه تصدر المركز التاني بعد النجم عمرو دياب ضمن المطربين الأكثر استماعا على موقع أنغامي.