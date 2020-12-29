غدا.. عمرو الليثي ضيف برنامج "الليلة" على الفضائية المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الإعلامى دكتور عمرو الليثى نجل السينارست والمنتج الكبير ممدوح الليثى ضيفا على الإعلامى محمد السماحى ببرنامجه " الليلة " على شاشة الفضائية المصرية ، غدا الاربعاء 30 ديسمبر الساعة 9 مساءً ، بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل عملاق الدراما السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثى والتى توافق الأول من يناير 2021 .
ويتحدث الليثي عن اهم المحطات فى حياة والده واعماله التى اثرى بها الدراما المصرية ، كما تحدث عن دوره كأب وصديق ومثل اعلى وتاثيره الكبير عليه سواء فى حياته المهنية او حياته الخاصة .
كما يقدم التليفزيون المصرى والقنوات المتخصصة والفضائية المصرية والاذاعة المصرية احتفالية خاصة تشمل لقاءات خاصة حول ما قدمه الراحل من اعمال سينمائية ودرامية رائعة سيظل التاريخ يذكرها بالاضافة الى اشرافه على انتاج روائع المسلسلات الدرامية للتلفزيون المصرى عندما تولى منصب رئيس قطاع الانتاج فى العهد الذهبى لدراما ماسبيرو .
يذاع برنامج الليلة في التاسعة مساء غدا الاربعاء علي شاشة الفضائية المصرية