ريم مصطفى.. لاحقتها شائعة الارتباط بـ طارق العريان وشاركت في نقطة تلاقي بمنتدى شباب العالم

تصدرت الفنانة ريم مصطفى، مؤشرات البحث بمحرك "جوجل" بعد ظهورها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والكشف عن قدراتها الماهرة في المطبخ وعن جوانب مختلفة في حياتها الشخصية.



ريم مصطفى من الفنانات قليلات الظهور إعلاميا، وهو ما ساعد في انتشار شائعة ارتباطها بالمخرط طارق العريان، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك بعد مشاركتها في فيلم " ولاد رزق 2".

