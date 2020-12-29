القومي للسينما ينفرد بالعرض العام الأول لفيلم "فيروس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" الفيلم الروائي "فيروس" يوم الخميس القادم الموافق ٣١ ديسمبر بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة والنصف مساء، و ذلك بحضور مخرج الفيلم "أسامة عمر" والمنتج "شريف السلاموني "

و يأتي عرض الفيلم في إطار دعم المركز القومي للسينما لشباب السينمائيين حيث يعد العمل بطولة شبابية فهو يشارك به كل من شريف السلاموني ومارتينا عادل وتامر القاضي ووفاء صادق ومها أبوعوف وريم البارودي ونهير أمين، وهو من إخراج أسامه عمر، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الرعب والتشويق

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

جدير بالذكر أن العرض يقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل الحضور، والدعوه عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور العرض.