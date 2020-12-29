لسه قمر...نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها عبر إنستجرام

استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكرياتها، بصورة قديمة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نادية الجندي وهي في مرحلة الشباب مما اثار إعجاب الجمهور.
وجاءت التعليقات كالتالي :
-ايام الشباب
-ايام جميله
-شكلك يجنن
-انتي لسه قمر اصلا
يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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