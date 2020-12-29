تعرف على سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي بأحد فنادق القاهرة

أعلن المنتج الفني محمد سري منذ قليل وفاة المخرج السوريث حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، ويعد حاتم على واحد من أهم مخرجي الدراما العربية في السنوات الأخيرة وعمل مع كبار الفنانين في الوطن العربي.
وعثر على المخرج حاتم علي متوفيا نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة في احدى فنادق القاهرة الكبرى بمنطقة زمالك، حيث كان يستقر خلال الفترة الاخيرة.
حاتم علي، هو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
وحصل المخرج السوري على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبه السورية دلع الرحبي.
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