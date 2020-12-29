رفض وإدانة.. لقاء الخميسي: إحنا في 2020 ولسة بنتكلم عن ختان الإناث

أعلنت الممثلة لقاء الخميسي رفضها وإدانتها لختان البنات، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "٢٠٢٠ و لسه بنتكلم عن الختان ، لا لختان البنات".
وشاركت لقاء الخميسي، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا، بعد تعرضهن لعملية نصب.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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