إقامة معرض "الأبد هو الآن" عند سفح الأهرامات لأول مرة رسالة تكريم لمصر وحضارتها

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت نادين عبد الغفار مؤسس "آرت دي إيجيبت" إن فناني العالم جميعاً تأثروا بالفن المصري القديم والحضارة الفرعونية، وإن مصر هي منبع الفنون بما تملكه من آثار وتاريخ عريق يمتد ل 7 آلاف سنة، فاللغة الهيروغليفية هي فن في حد ذاتها بكل تلك النقوش والرسوم الإبداعية، وكرسالة تقدير وتكريم من فناني العالم للفن المصري القديم، جاءت فكرة إقامة معرض آرت دي إيجيبت في دورته الرابعة عند سفح الأهرامات لأول مرة، تحت عنوان "الأبد هو الآن".

جاء ذلك خلال مشاركة" نادين عبد الغفار" في حوارات "صوت مصر-تغيير الواقع" Narrative Summit-Reshaping Norms التي أطلقتها "قمة صوت مصر" عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم قصص وتجارب شخصيات ملهمة في مختلف المجالات لعرض أفكارهم المبتكرة ورؤيتهم الإبداعية.

وأشارت "عبد الغفار" إلى أن "آرت دي إيجيبت" تعمل كمنصة لدعم الفن والثقافة في مصر منذ 4 سنوات، وتقيم معرض فني كبير كل عام يجمع فنانين من كل أنحاء العالم لتبادل الحوارات والثقافات عبر الفن الذي يعد لغة عالمية موحدة، وكان أول هذه المعارض هو معرض "الضوء الخالد" والذي عقد في المتحف المصري عام 2017، تلاه معرض "لا شيء يتلاشى... كل شيء يتحول" والذي عقد في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام 2018، وأخيرا كان معرض "سرديات معاد تخيلها" وهو المعرض السنوي الثالث الذي أقيم العام الماضي في أربع مواقع تاريخية بشارع المعز بالقاهرة التاريخية والذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو.

وأضافت "عبد الغفار" أنه مع الموسم الرابع كان لابد من التفكير في حدث فنى أكبر نقدمه للعالم، وبدعم من وزارتي الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة اليونسكو، سيقام في أكتوبر 2021 تحت عنوان "الأبد هو الآن" أول معرض فنى في منطقة الأهرامات بالجيزة يجمع فنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم، ليكون بمثابة إهداء وتكريم للحضارة المصرية القديمة التي أثرت في جميع الفنانين بجنسياتهم المختلفة، كما يقدم " الأبد هو الآن" رساله أمل للبشرية خلال هذه الفترة العصيبة مع انتشار كوفيد19، كما قال الدكتور زاهي حواس: "انظروا إلى الأهرامات وأبو الهول قائمين منذ آلاف السنين رغم العديد من الأحداث التي جرت عليهم من حروب عالمية وغيرها ورغم ذلك استمرت تلك الحضارة إلى يومنا هذا" ، وهي رسالة هامة جداً بأن مصر تقدم للبشرية أمل جديد كل يوم، وأن كل ذلك سيمر ونعبر تلك المرحلة.

وأوضحت "عبد الغفار" مساهمة التحول الرقمي بشكل جوهري وأساسي، خاصة مع أزمة كوفيد19، في استمرار الأنشطة الفنية لأرت دي إيجيبت والتواصل مع الجمهور، وذلك من خلال إطلاق أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالفن والثقافة تتيح كافة أعمالنا عبر الإنترنت، بجانب إصدار سلسلة من المحتوى الحصري الرقمي تضم محاضرات لأساتذة وفنانين ومثقفين من العالم كله وتم عرضها من خلال قناة اليوتيوب الخاصة أرت ديجيبت، وتقديم أول برودكاست ثقافي في مصر، وقد يكون في الشرق الأوسط كله، تحت عنوان "حوارات ثقافية" و هو متاح لكافة المستخدمين، وذلك بهدف مشاركة المعرفة والمعلومات التي جمعناها على مر السنين من المبدعين مع كافة أطياف المجتمع، وإلهام وتثقيف الشباب والمساعدة على نشر الفن والثقافة في المجتمع المصري.