عاجل.. إلغاء حفل تامر حسني بنادي الجلاء

من المفترض أن يكون الحفل على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة وذلك يوم 1 يناير، وسيتم الإعلان عن إلغاء الحفل من قبل النجم تامر حسني، وإدارة النادي خلال الساعات المُقبلة.

جدير بالذكر أن طرح تامر حسني، خلال الأيام الماضية أغنيتين جديدتين ضمن أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، الأغنية الأولى تحت عنوان "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، أما الثانية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.

وطرح حسني، حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".