وفاة المخرج حاتم علي .. أهم مخرجي الدراما العربية ..عشق القاهرة ورحل فيها

توفى منذ قليل المخرج حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عامًا اثر اصابته بازمة قلبية مفاجئة ، وهو واحد من أهم مخرجي الدراما العربية وعمل مع كبار الفنانين في الوطن العربي.

-نشأة المخرج حاتم علي :

ولد حاتم علي في مدينة جولان السورية فهو من مواليد 2 يونيو 1962، وكانت بدايته الفنية من خلال الكتابة المسرحية والقصص القصيرة، وحصد اجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986.

-حاتم علي ممثلا :

رغم ولعه بالاخراج وعشقه له الا ان حاتم علي قدم ادوار تلفزيونية وصل عددهم الى 23 عملا تلفزيونيا، مثل " هجرة القلوب الى القلوب"، و "الخشخاش" و" قصة حب عادية" و " الجوارح" و " العبابيد" .

-اهم الجوائز في مشواره الفني :

حصد المخرج حاتم علي عدة جوائز من ابرزها جائزة افضل مخرج من مهرجان القاهرة للاعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق.

وجائزة أفضل مخرج عن فيلم اخر ليل من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون وايضا مسلسل الزير سالم 2000، وغيرها الكثير من الجوائز.

-اخر ظهور لحاتم علي :

وقد التقطت الناقدة علا الشيخ أخر ظهور لـ حاتم على بالقاهرة قبل أيام ، أثناء تواجده بأحد فنادق الزمالك ضمن فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- حكاية فيلم لـ حاتم علي وابنه لم تكتمل :

تواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه. وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السنيمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج. المخرج الراحل حاتم على كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.

-سبب وفاة المخرج حاتم علي :

وعثر على المخرج حاتم علي متوفى نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة في احد فنادق القاهرة الكبرى بمنطقة الزمالك، حيث كان يستقر خلال الفترة الاخيرة.