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هدى المفتي تنعى المخرج حاتم علي: حزينة جدا جدا

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نعت الفنانة هدى المفتي، المخرج السوري حاتم علي الذي رحل اليوم عن عالمنا، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

ونشرت هدى صورة للمخرج الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "انا حزينة جدا جدا جدا".

كان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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