زوجه تامر عاشور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت سمر أبوشقة زوجة الفنان تامر عاشور، عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة متابعيها بالدعاء لها. ونشرت «سمر» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام: «الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا يارب تعدي دعواتكم». وكانت سمر أبو شقة أعلنت رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة، ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عليها كان سؤال متعلق بخطيبته دارين حداد والتي أكدت زوجته إنه ارتبط بها أثناء علاقتهما. وكان تامر عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية

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