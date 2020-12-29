مش ناسية إيمانك بي كممثلة.. منة فضالي تنعي حاتم علي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة منة فضالي، المخرج حاتم علي، الذي توفي صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما. ونشرت منه فضالي، صورة للمخلاج حاتم علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الاستاذ حاتم علي كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك اهم واجمل الاعمال ل قلبي الملك فاروق ومش ناسيه ايمانك بي كممثله كنت صديق واخ كنت فنان راقي وداعا صديقي الغالي حتوحشنا".

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986. وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

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