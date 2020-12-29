هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها للمرة الثانية مع عائلتها بعد احتفالها منذ أيام بعيد ميلادها مع محمود شاهين.

ونشر هنا شيحة مجموعة من الصور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها برفقها والدتها وابنائها وشقيقاتها.