هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية

ونشر هنا شيحة مجموعة من الصور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها برفقها والدتها وابنائها وشقيقاتها.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.
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