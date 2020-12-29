المخرج السعودي ياسر مدخلي يتحدث لـ"دوت الخليج" عن العروض الجديدة لمسرح العرائس في المملكة

ياسر مدخلي الكاتب والمخرج المسرحي حرص خلال السنوات الماضية على تقديم عروض مختلفة لمسرح العرائس في المملكة العربية السعودية، وسعى الفنان السعودي على تقديم هذه العروض في العديد من الفعاليات الفنية في المملكة.

مسرح العرائس في السعودية

ياسر مدخلي تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن حجم التأثير الذي أصاب مسرح العرائس في المملكة نتيجة أزمة فيروس كورونا، حيث أوضح المخرج السعودي أن هذه الأزمة تسببت في توقف كامل لمسرح العرائس، وتحديدا بعدما أصبح من الصعب أن تتواجد أفراد الأسرة وتحديدا الأطفال لمشاهدة العروض في مثل هذه الظروف، ورغم ذلك أشار إلى وجود انفراجة قريبة فقال: "بالنسبة لهذه الفترة التي ارتهنت لظروف أزمة كورونا فإن المسرح بكل أشكاله توقف، ولم يعد هناك فرص لتقديم العروض، وبالذات عروض العرائس التي تتطلب تواجد أفراد الأسرة وخصوصا الأطفال، لكن تظهر في الأفق انفراجة تحرضنا حاليا على تجهيز العروض القادمة، ولدينا مشاريع تهتم بتأهيل كوادر في فنون العرائس".

عروض جديدة لمسرح العرائس في السعودية

ياسر مدخلي أكد أن هناك استعدادات لتقديم عروض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة لكن مواعيد هذه العروض لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة، بسبب توقف أيضا المهرجانات والفعاليات التي تساعد في تقديمها، فقال المخرج السعودي: "بالنسبة للعروض فنحن نحاول تجهيزها، ولكن لا توجد مواعيد محددة وأماكن معينة، لأن الطلب على المسرح متوقف بتوقف المهرجانات والمناسبات المعتادة، ولكننا نعمل لنكون مستعدين لأي فرصة".

ياسر مدخلي: "مسرح العرائس سوف يكون له حضور قوى قريبا".

ياسر مدخلي تحدث كذلك عن حجم العقبات واحتياجات هذا النوع من الفنون في المملكة العربية السعودية، كما أشار إلى المساندة التي يحصل عليها هذا الفن من قبل العديد من الجهات على رأسها وزارة الثقافة مؤكدا أن الفترة القادمة قد تشهد تطورا ونشاطا كبيرا لهذه النوع من الفنون الأدائية فقال: "العقبات لا تنتهي ولكن حتى نكون منصفين فإن مسرح العرائس يجد اهتمام كبير من مؤسسات ثقافية عديدة ومنها وزارة الثقافة، ونادي جدة الأدبي، ومؤسسة مسك، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها وهي من الجهات التي احتضنت تجاربنا في مجال العرائس وسيكون لهذا الفن حضور قوي في الفترة القادمة بدعم مؤثر من مقام وزارة الثقافة التي تعمل باهتمام لتعزيز نشاط المسرح والفنون الأدائية".

ياسر مدخلي هو مؤسس "مسرح كيف" وحصل على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وقد كرم في أكثر من مهرجان عربي نظرا لدوره في تطوير مسرح العرائس، وقدم خلال السنوات الماضية العديد من العروض منها مسرحية " محاكمة فأر"، و"الأشباح"، و" مسرح الحكايات"، و"بين الأمس واليوم"، وقدمت بعض هذه الأعمال على هامش فعاليات"مهرجان مسك" المقام في منطقة جدة التاريخية.