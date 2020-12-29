"رحيلك صادم ومؤلم جداً".. النجوم يرثون المخرج حاتم علي بكلمات موجعة

وفاة المخرج السوري حاتم علي صباح اليوم الثلاثاء وقع كالصاعقة على الجمهور والوسط الفني حيث اعرب عدد كبير من النجوم العرب عن صدمتهم الكبيرة وحزنهم العميق بخسارتهم واحدا من القامات البارزة على الساحة الفنية العربية في مجال الإخراج، فنعوا الراحل حاتم علي بكلمات موجعة عبروا فيها عن مدى ألمهم ووجعهم لفراقه ورحيله.

ديما الجندي

الفنانة السورية ديما الجندي نعت الراحل بكلمات مبكية معتبرة بأن خبر وفاته كان وقعه أليما عليها فرثته قائلة :"يعني ما صار الا و هالسنة تختمها ببشاعة، أسوء خبر بسمعو بحياتي و تمنّيت يكون إشاعة ...البقاء لله المخرج الكبير و الاستاذ الصديق #حاتم_علي في ذمّة الله، خسارة، الله يرحمك يا رب و يجعل مثواك الجنّة، إلى اللقاءعزائي الكبير لعائلته الكبيرة و الصغيرة الله يصبّر قلبكن".

الفنان القدير أيمن زيدان رثا مواطنه المخرج حاتم علي بكلمات مختصرة لم تخلو من الألم الكبير لفقدان الوسط الفني قامة فنية كبيرة فكتب قائلا عبر حسابه على الفيسبوك :" يالهذا الرحيل الموجع ...قامة إبداعية تفارقنا لتزيد في القلب فضاءات الحزن ...أما سئمت ايها الموت من خطف الأحبة ..حاتم رحيلك أوجع من كلمات الدنيا".

الفنانة ديما بياعة رثت مواطنها المخرج حاتم علي بعد رحيله المفاجئ اليوم ونعته قائلة :"خبر صادم ومحزن كتيير، لهلق ماعم استوعب ، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة

انا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبرك يا دلع ويصبر عمرو و غزل وغالية، والله ماعم بعرف شو بدي اكتب ولا عبر، الخبر موجع كتير".

شكران مرتجى

الفنانة السورية شكران مرتجى استحضرت ابرز اعمال الراحل حاتم علي في رسالة نعيها له وكتبت بحزن كبير عبر حسابها على انستغرام :"ربيع قرطبه أضحى خريفا والزير سالم ينوح وفصولك الأربعه في المتاهة وقصر عابدين أغلق أبوابه أبطالك كلهم يتامى الآن حاتم علي تباً لهذه الفجيعه ألتهمتنا ونحن جميعاً في دائرة النار، رحمة الله عليك".

معتصم النهار

الفنان السوري معتصم النهار وصف الراحل بأنه استاذه ونعاه قائلا عبر انستغرام :"أستاذي، قدوتي ..أملي بما تبقى ..الرحمة لروحك.. خسارة كبيرة ..بكرت يا أستاذ.. المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله".

منة فضالي

الفنانة المصرية منة فضالي عبرت عن صدمتها برحيل المخرج السوري حاتم علي صباح اليوم مع الأيام الاخيرة في عام 2020 كما اعربت عن فخرها الكبير بتعاونها معه في عدة أعمال درامية وكتبت قائلة عبر انستغرام :"خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الاستاذ حاتم علي كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك اهم واجمل الاعمال ل قلبي الملك فاروق ومش ناسيه ايمانك بي كممثله كنت صديق واخ كنت فنان راقي وداعا صديقي الغالي حتوحشنا".

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة صحية طارئة

توفي المخرج السوري حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عاما، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ ولم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل وفاته لكن المعلومات المتدوالة ذكرت بأن وفاته يبدو بأنها جاءت نتيجة أزمة صحية طارئة حيث لم يعاني المخرج سابقا من أي أمراض صحية، بينما أشارت قناة الحدث الى ان وفاته جاءت نتيجة ازمة قلبية مفاجئة.

ورثت الاعلامية بوسي شلبي الراحل من خلال نشر صورته عبر انستغرام وكتبت قائلة :"البقاء لله في المخرج الكبير حاتم علي كل التعازي لنجوم سوريا وجمهوره #سوريا".

معلومات عن المخرج حاتم علي

المخرج حاتم علي يعتبر من أشهر المخرجين في سوريا والعالم العربي وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986. عضو في نقابة الفنانين في سوريا.، متزوج من الكاتبه السورية دلع الرحبي.

وقّع عشرات الأعمال الدرامية ما بين تمثيل واخراج وكتابة وانتاج، بالإضافة الى حصد عشرات الجوائز طوال مسيرته الفنية.

ومن أبرز أعماله مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".