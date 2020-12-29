وفاة المخرج السوري حاتم علي صباح اليوم خبر أحزن و صدم الجمهور والوسط الفني تزامنا مع الأيام الأخيرة في عام 2020، حيث أكد خبر الوفاة صديقه وزميله السيناريست عبد الرحيم كمال ناعيا المخرج السوري حاتم علي بكلمات وداعية مؤثرة.

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة صحية طارئة

توفي المخرج السوري حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عاما، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ ولم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل وفاته لكن المعلومات المتدوالة ذكرت بأن وفاته يبدو بأنها جاءت نتيجة أزمة صحية طارئة حيث لم يعاني المخرج سابقا من أي أمراض صحية، بينما أشارت ققناة الحدث الى ان وفاته جاءت نتيجة ازمة قلبية مفاجئة.

ورثا السيناريست عبد الرحيم كمال صديقه المخرج حاتم علي حيث نشر صورة برفقته عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

معلومات عن المخرج حاتم علي

المخرج حاتم علي يعتبر من أشهر المخرجين في سوريا والعالم العربي وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986. عضو في نقابة الفنانين في سوريا.، متزوج من الكاتبه السورية دلع الرحبي.

وقّع عشرات الأعمال الدرامية ما بين تمثيل واخراج وكتابة وانتاج، بالإضافة الى حصد عشرات الجوائز طوال مسيرته الفنية.

ومن أبرز أعماله مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".