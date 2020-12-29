الفنان الكويتي أحمد التمار يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دوره في مسلسل "غريب" مع طارق العلي

أحمد التمار الفنان والمخرج الكويتي يستعد خلال الأيام القادمة للانتهاء من تصوير مسلسل "غريب" الذي يجمعه مع الفنان طارق العلي، وقد تحدث أحمد التمار عن تفاصيل دوره في العمل، وكذلك مشاركته في عمل سينمائي جديد.

أحمد التمار يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "غريب"

أحمد التمار كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل شخصية "بوخردة" والتي يقدمها في مسلسل "غريب" مع الفنان طارق العلي، كما أشار كذلك إلى اقتراب صناع المسلسل من الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة فقال أحمد التمار : "(بوخردة) شخصية رجل مسن يعمل في دكان أكبر تجار السوق( بوقمر) والذي يجسد دوره الفنان أحمد الفرج ويكون ذراعه اليمين، ويسعى لكشف كافة الخدع التي تحدث له من ورا ظهره، ويدور كل هذا في إطار كوميدي من خلال المواقف اللي تحدث بالسوق"، وأضاف أحمد التمار: "الحمد الله المسلسل تقريباً يتبقى على الانتهاء من تصويره بشكل كامل يومين تصوير فقط، وتبدأ بعدها مرحلة المونتاج إن شاء الله"، ويشارك في مسلسل "غريب" كل من طارق العلي، ورانيا شهاب، وأحمد الفرج، وعبدالله البصيري، ومحمد خالد الوزير.

أحمد التمار: "طارق العلي مدرسة تعلمت منها الكثير"

أحمد التمار تحدث كذلك عن تجربته مع الفنان طارق العلي والذي اعتبره "مدرسة" حسب وصفه استطاع أن يكتسب منها الخبرات والثقة، وأوضح كذلك أحمد التمار أنه لا يرغب في العودة للإخراج مجددا وأن تركيزه بات منصب على التمثيل في هذه الفترة فقال: "بالنسبة لي أرى أن تجربتي مع الفنان طارق العلي ناجحة، فهو مدرسة تعلمت منها الكثير في كل عرض يقدمه، وفي الماضي تمنيت العمل معه، وقد زادني العمل خبرة وثقة وتحديدا بعد تعاوني مع طارق العلي، أما بالنسبة لابتعادي عن الإخراج بعد أن قدمت أكثر من عمل، فهذا جاء برغبة مني من أجل أن اركز بشكل أكبر على التمثيل الذي تتتاح لي فرص كثيرة من أجل المشاركة في أعمال مختلفة، ولا تزال فرص الإخراج حتى الآن قائمة، لكن قررت الابتعاد عن الإخراج بشكل نهائي".

أحمد التمار يستعد لعمل سينمائي جديد

أحمد التمار أوضح كذلك أنه لم يبتعد عن السينما لكنه لم يجد فرصة مناسبة من أجل أن يعود إليها، كما أكد أن هناك فرصة للمشاركة في عمل سينمائي جديد قريبا فقال: "لم ابتعد عن السينما لكن حتى الآن لم تقدم لي فرص جيدة من أجل أن أقبلها لكن لدي عروض للسينما وإن شاء الله قد أشارك في فيلم جديد خلال الفترة القادمة ولن استطيع الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي".

أحمد التمار من النجوم الذين شاركوا في مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحية المهمة ولفت الأنظار له بقوة في السنوات الماضية خصوصا أن من النجوم الذين قدموا أكثر من عمل كمخرج وكان من ابرزها مسرحية "سر الجزيرة"، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة هبة الدري، ومحمد الحملي، وسعود بوعبيد، وشهد عبدالله، وكان آخر عمل مسرحي شارك فيه كممثل مسرحية "ميعاد" والتي عرضت في عام 2019.