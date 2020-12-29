حماقى يعلن عن أول حفل أونلاين على ”تيك توك” ليلة رأس السنة

أعلن النجم محمد حماقي عن أول حفل أونلاين له مع تطبيق "تيك توك"، ونشر فيديو عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "استنوني يوم 31 ديسمبر في ليلة رأس السنة الساعة 11:55 مساءً بتوقيت القاهرة في أول حفلة لي مع تيك توك حصرياً".
وكان النجم محمد حماقى، قد انضم إلى تطبيق "تيك توك"، المخصص في الفيديوهات القصيرة، حيث نشر أول فيديوهاته عبر الحساب الجديد، والذى دشنه منذ أيام، وقال خلال هذا المقطع، "تابعوا حسابى على تيك توك"، حيث كان في طريقه لإحدى الطائرات.
العديد من النجوم والنجمات في الفن وكرة القدم، والشخصيات العامة، قد انضموا إلى تطبيق "تيك توك"، خلال العام 2020، مستغلين فترة العزل الصحى والاغلاق الذى فرضته الحكومة، تجنبا لفتشى فيروس كورونا.
في نوفمبر الماضى، كشف حماقي عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرًا العديد من الإنجازات فى البطولات الدولية المختلفة .
وفي رسالة لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلاً: "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد أيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا رأس مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية".
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