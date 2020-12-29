أنغام تفتح قلبها لـ زهرة رامي ليلة رأس السنة على راديو أنرجى 92.1 FM

فى حلقة خاصة جدًا بمناسبة عام 2021 تستضيف المذيعة زهرة رامي مطربة مصر الأولى والوطن العربي أنغام على راديو أنرجى 92.1 FM ولمدة 3 ساعات من الساعة 9 مساء وحتى 12 فى بداية العام الجديد 2021.

وتتحدث أنغام عن أهم المحطات الفنيه منذ بدايتها وحتى نجاحاتها الكبيرة وعن اختيارها للأغاني وحبها للمزيكا وعن الطقوس الخاصة بها فى أختيار الأغانى والطقوس الخاصة بالحفلات ونجاحاتها الكبيرة وتتحدث أيضا عن التحضيرات الخاصة بالألبوم الجديد والنجاح الكبير لألبوم مزح الخليجى والتى تفوقت فيه أنغام على نفسها ومن الصدى الخاص بنجاح ألبوم مزح أن جمهور أنغام الكبير أتجه لسماع الأغانى الخليجى.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام أغنيه بحبك وبرتاحلك كما غنت أنغام أغنيه أوقات للحجر الصحى لفيروس كورونا أنغام تتحدث لزهره رامى وتفتح قلبها وأعربت أنغام عن سعادتها للحوار مع زهره رامى وأن الحوار مع زهرة رامى كان حوار شيق للغاية وأعربت أنها منذ فترة لم تتحدث لأى وسائل الإعلام منذ فترة.