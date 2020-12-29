بمكياج غريب.. منى زكي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت منى زكي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وظهرت منى زكي في الصورة بمكياج غريب،لصالح إحدى المجلات الخاصة ، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة . وجاءت التعليقات كالتالي " : ايه الميكياج دا " _ " شكلك متغير خالص "_ " ماعرفنكيش " . وحصلت الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. وخلال كلمتها، قالت منى زكي: "شرف كبير تكريمي من أهم مهرجان في بلدي، وبجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، وفي نفس الدورة التي يكرم فيها الكاتب الكبير وحيد حامد، التي كشفت عن تأثرها بأفلامه، خاصة جملة "أنا هحلم" في فيلم "اللعب مع الكبار"، مؤكدة أنها تعتمدها منهجا لحياتها "بحلم وهفضل أحلم ولسه هحلم".

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