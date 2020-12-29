هاني شاكر وأحمد سعد في ظهور خاص ليلة رأس السنة.. تفاصيل

وسط أجواء من البهجة مع بداية العام الجديد تنطلق أولى حلقات برنامج "ليلة خميس" مع ياسمين عز، التي تُعرض في تمام الحادية عشر مساء الخميس على شاشة "MBC مصر".

ويستضيف برنامج "ليلة خميس" في حلقته الأولى الفنان الكبير هاني شاكر، والنجم أحمد سعد في حوار غير تقليدي.

وتحوى الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة احتفالًا ببداية العام الجديد.

برنامج "ليلة خميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة خميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 31 ديسمبر الجاري.