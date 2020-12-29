وسط أجواء من البهجة مع بداية العام الجديد تنطلق أولى حلقات برنامج "ليلة خميس" مع ياسمين عز، التي تُعرض في تمام الحادية عشر مساء الخميس على شاشة "MBC مصر".
ويستضيف برنامج "ليلة خميس" في حلقته الأولى الفنان الكبير هاني شاكر، والنجم أحمد سعد في حوار غير تقليدي.
وتحوى الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة احتفالًا ببداية العام الجديد.
برنامج "ليلة خميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.
يُعرض برنامج "ليلة خميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 31 ديسمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني شاكر وأحمد سعد في ظهور خاص ليلة رأس السنة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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