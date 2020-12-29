تألقت الفنانة راندا البحيري، في أحدث جلسة تصويرية خضعت لها، وذلك لوداع عام 2020، وحازت الصور على إعجاب جمهور راندا البحيري، الذي عبر عن اعجابه بإطلالتها قبل بداية العام الجديد.
من ناحية أخرى انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "باركود 615"، حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبري، الفيلم يشارك في بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسي وأحمد عزمي وهاجر الشرنوبي وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.
يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راندا البحيري تودع 2020 بجلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.