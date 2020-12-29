راندا البحيري تودع 2020 بجلسة تصوير

تألقت الفنانة راندا البحيري، في أحدث جلسة تصويرية خضعت لها، وذلك لوداع عام 2020، وحازت الصور على إعجاب جمهور راندا البحيري، الذي عبر عن اعجابه بإطلالتها قبل بداية العام الجديد.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "باركود 615"، حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبري، الفيلم يشارك في بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسي وأحمد عزمي وهاجر الشرنوبي وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.