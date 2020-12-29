الإسكندرية للفيلم القصير ينعى حاتم علي

نعت إدارة مهرجـان الاسكندريـة للـفيلـم الـقصيـر ببالغ الحزن والأسي المخرج السوري الكبير حـاتـم عـلي وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة.
ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيس بوك صورة الراحل وقالت: نسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.
توفى منذ قليل المخرج حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عامًا أثر إصابته بازمة قلبية مفاجئة، وهو واحد من أهم مخرجي الدراما العربية وعمل مع كبار الفنانين في الوطن العربي.
تواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.
وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السنيمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان وما بعد الإنتاج.
المخرج الراحل حاتم على كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.
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