فيلم خان تيولا يحصد 7 جوائز في استفتاء"راديو فالسكة" لعام 2020

استطاع فيلم"خان تيولا"، حصد ٧ جوائز في الاستفتاء الجماهيري لراديو فالسكة، لأفضل أفلام في عام 2020، والذي أقيم حفله مساء الإثنين.

وحصد الفنان نضال الشافعي جائزة أفضل ممثل عن دوره بالفيلم، بينما حصد المخرج وسام المدني على جائزة أفضل مخرج لعام ٢٠٢٠ عن"خان تيولا ".

بينما حصد الفنان علي الشجيري، جائزة أفضل ممثل دور ثاني، كما حصدت الفنانة زهرة الحاروفي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وحصد أحمد أشرف على جائزة أفضل مونتاج، وإيفان أديب على جائزة أفضل ديكور، وعزمي الرحماني أفضل مدير تصوير.

يعرض فيلم"خان تيولا "حاليًا، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحاروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.