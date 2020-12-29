الارشيف / فن ومشاهير

فيلم خان تيولا يحصد 7 جوائز في استفتاء"راديو فالسكة" لعام 2020

0 نشر
0 تبليغ

استطاع فيلم"خان تيولا"، حصد ٧ جوائز في الاستفتاء الجماهيري لراديو فالسكة، لأفضل أفلام في عام 2020، والذي أقيم حفله مساء الإثنين. 

وحصد الفنان نضال الشافعي جائزة أفضل ممثل عن دوره بالفيلم، بينما حصد المخرج وسام المدني على جائزة أفضل مخرج لعام ٢٠٢٠ عن"خان تيولا ". 

بينما حصد الفنان علي الشجيري، جائزة أفضل ممثل دور ثاني، كما حصدت الفنانة زهرة الحاروفي على جائزة  أفضل ممثلة صاعدة، وحصد أحمد أشرف على جائزة أفضل مونتاج، وإيفان أديب على جائزة أفضل ديكور، وعزمي الرحماني أفضل مدير تصوير. 

يعرض فيلم"خان تيولا "حاليًا، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحاروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم خان تيولا يحصد 7 جوائز في استفتاء"راديو فالسكة" لعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا