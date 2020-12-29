دنيا عبد العزيز تنعى المخرج حاتم علي: خالص العزاء للشعب السوري الشقيق

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، المخرج السوري حاتم علي الذي رحل اليوم عن عالمنا، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

ونشرت دنيا صورة له عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "وداعا المخرج الكبير حاتم علي، وخالص العزاء لأسرته وللشعب السوري الشقيق".

كان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وآخرين.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.