الثقافة تقرر الغاء احتفالات العام الجديد فى مختلف المحافظات

تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا اعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة العام الجديد بمختلف الهيئات والقطاعات وفي المسارح والمواقع والمنشات التابعة لها بمختلف المحافظات وذلك حرصا على السلامة العامة.

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