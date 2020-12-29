شاركت المخرجة التونسية جيهان اسماعيل بفيلمها القصير " فستان فرح " في الدورة الثانية لمهرجان السينما للجميع والتي عقدت مؤخرا بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية .
ونال الفيلم استحسان الجمهور والنقاد واعتبره الكثير خطوة هامة في المشوار الفني للمخرجة جيهان اسماعيل .
شهد الفيلم منافسة مع أكثر من أربعين فيلما من جميع انحاء العالم وحرصت إدارة المهرجان على منح جيهان اسماعيل شهادة تقدير للمشاركة المتميزة في المهرجان .
فيلم فستان فرح سيناريو واخراج جيهان اسماعيل وبطولة نورا الفولي ونسرين يوسف .
والجدير بالذكر أن المخرجة جيهان اسماعيل هي مخرجة تونسية من اصول مصرية وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكان آخرها مشاركتها بفيلم فستان فرح في الدورة الأولى لمهرجان أفلام المرأة العربية في السويد .
كما انها الآن عضوة بلجنة تحكيم واختيار الافلام بمهرجان المسابقات الرقمية بالجزائر وتعمل حاليا في الإعداد لفيلمها الروائي القصير الثاني " فرحة "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهادة تقدير لفستان فرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.