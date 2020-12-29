شهادة تقدير لفستان فرح

شاركت المخرجة التونسية جيهان اسماعيل بفيلمها القصير " فستان فرح " في الدورة الثانية لمهرجان السينما للجميع والتي عقدت مؤخرا بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية .

ونال الفيلم استحسان الجمهور والنقاد واعتبره الكثير خطوة هامة في المشوار الفني للمخرجة جيهان اسماعيل .

شهد الفيلم منافسة مع أكثر من أربعين فيلما من جميع انحاء العالم وحرصت إدارة المهرجان على منح جيهان اسماعيل شهادة تقدير للمشاركة المتميزة في المهرجان .

فيلم فستان فرح سيناريو واخراج جيهان اسماعيل وبطولة نورا الفولي ونسرين يوسف .

والجدير بالذكر أن المخرجة جيهان اسماعيل هي مخرجة تونسية من اصول مصرية وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكان آخرها مشاركتها بفيلم فستان فرح في الدورة الأولى لمهرجان أفلام المرأة العربية في السويد .

كما انها الآن عضوة بلجنة تحكيم واختيار الافلام بمهرجان المسابقات الرقمية بالجزائر وتعمل حاليا في الإعداد لفيلمها الروائي القصير الثاني " فرحة "