تعرف على أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل نهضة السلاجقة

تصدر مسلسل نهضة السلاجقة مؤشرات البحث بمحرك جوجل عقب عرض الحلقة الـ 14 من المسلسل التركي التاريخي.

وشهدت احداث الحلقة الـ14 تمرد سنجر على ما امر به السلطان ملك شاه وقيامه بتسليم ارسلان تاش بعد طعنه للحاجي نظام الملك الوزير الاول في الدولة السلجوقية.

قصة مسلسل نهضة السلاجقة

قصة مسلسل نهضة السلاجقة، تدور حول فترة النهضة التاريخية التي شهدتها الدولة السلوجقية في عهد السلطان ملك شاه، الذي كان يهوى الصيد ويعشق الغزو والإنتصارات في حروبه.

وفي عهده فتحت بلادًا كثيرة وضحي السلطان ملك شاه بولده الطفل الرضيع من أجل الدولة السلجوقية وكان يقوم بنفس بالذهاب لمقر العدو ويعرف قوته وضعفه بنفسه واستطاع خلال عهد بناء دولة قوية كان يهاب منها جميع الأعداء.

مواعيد عرض مسلسل نهضة السلاجقة

يعرض الاثنين من كل اسبوع على قناة تي آر تي التركية.

المسلسل من بطولة بوجرا جولسوي، خديجة شنديل، ليلى ليديا توغوتلو، غوركان أويغون، واكين كوش، الكار كزماز ،جمال توكتاش ، عثمان سونانت، سيفدا أرغينجي.