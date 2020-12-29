شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني للمخرج الراحل حاتم علي

تحت عنوان الحرية أساس كل إبداع، كان أخر ظهور للمخرج السوري حاتم على شاشة قناة العربية وذلك في الخامس من شهر مارس الماضي، قبل رحيله اليوم عن عمر يناهز 58 عاما.

وأعلن المنتج الفني محمد سري منذ قليل وفاة المخرج السوري حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، ويعد حاتم على واحد من أهم مخرجي الدراما العربية في السنوات الأخيرة وعمل مع كبار الفنانين في الوطن العربي.

وعثر على المخرج حاتم علي متوفيا نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة في احدى فنادق القاهرة الكبرى بمنطقة الزمالك، حيث كان يستقر خلال الفترة الاخيرة.

حاتم علي، هو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

وحصل المخرج السوري على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.