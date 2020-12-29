مازلت مصدومة.. حنان مطاوع تنعي المخرج القدير حاتم علي

نعت الفنانة حنان مطاوع المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

ونشرت حنان مطاوع صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: مازلت مصدومه،لا اله الا الله، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا.

كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.