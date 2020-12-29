تشييع الجثمان بعد غد.. تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي

كشفت تقارير إخبارية عربية عن تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري، وذلك حتى يتثنى لهم الإنتهاء من إجراءات الدفن، ومعرفة سبب الوفاة.

كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما. وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون. حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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