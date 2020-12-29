رحيلك صادم.. مكسيم خليل ينعى المخرج الراحل حاتم علي

نشر الفنان السوري مكسيم خليل، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.
وعلق مكسيم خليل، على الصورة قائلًا: «استاذي .. كم هي هزيلة فكرة "الحياة" .. وكم جميلة احيانًا فكرة "الاشاعة".. يحترق امامي الآن الماضي الجميل.. رحيلك صادم نعم..مفاجيء نعم.. مؤلم قاسي نعم.. لكنه لن يغير من حقيقة انك (استاذي) .. الذي علّمني الف باء التمثيل..علمني الالتزام ..الشغف ..القلق المهني الذي لا ينتهي..في البحث عن الجديد».
وتابع مكسيم: «لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي ..شكرا من القلب .. من الروح ..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي».
كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.
وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.
حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
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