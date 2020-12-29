رحيلك صادم.. مكسيم خليل ينعى المخرج الراحل حاتم علي

نشر الفنان السوري مكسيم خليل، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.

وعلق مكسيم خليل، على الصورة قائلًا: «استاذي .. كم هي هزيلة فكرة "الحياة" .. وكم جميلة احيانًا فكرة "الاشاعة".. يحترق امامي الآن الماضي الجميل.. رحيلك صادم نعم..مفاجيء نعم.. مؤلم قاسي نعم.. لكنه لن يغير من حقيقة انك (استاذي) .. الذي علّمني الف باء التمثيل..علمني الالتزام ..الشغف ..القلق المهني الذي لا ينتهي..في البحث عن الجديد».

وتابع مكسيم: «لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي ..شكرا من القلب .. من الروح ..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي».