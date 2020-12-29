حظ النجوم في 2021 حسب توقعات الأبراج .. نيللي كريم ينتظرها عام مليء بالنجاحات.. دينا الشربيني تواجه تحديات

مع حلول العام الجديد، بدأت تظهر توقعات علم الفلك والأبراج حول سنة 2021 وخاصة لنجوم الفن الذي تحمل لهم الأيام المقبلة الكثير من التغيرات والمفاجآت.

-برج الحمل

من أشهر مواليد برج الحمل نجمة الجماهير نادية الجندي ، وهذا ما ينتظرها في 2021 وفقا لعلماء الفلك:

تمر حياتك المهنية بتحول كبير هذا العام وذلك بفضل التأثيرات الكوكبية على هذا المجال ولكن على الرغم من أن الأمور تبدو في البداية وكأنها تسير على الطرق الوعرة إلا أنك ستكون قريبًا على المسار الصحيح بفضل التزامك بالعمل، استخدم إخفاقاتك كنقاط انطلاق للارتقاء هذه الأيام.

أولئك الذين يطمحون لتغيير الوظيفة سيجدون ما يكفي من النضج لنفسه ، قد يتسبب حاكمك المريخ في حدوث عوائق عرضية لأدائك المهني، ولكن يساعدك زحل على التغلب على جميع أوجه عدم اليقين هذه الفترة والوصول إلى وجهتك دون أن يصاب بأذى.

برج الثور :

برج الثور من الأبراج الترابية ومتقلب المزاج ومن اشهر نجوم هذا البرج اصالة ونانسي عجرم.

توقعات برج الثور في 2020 :

من المتوقع أن يكون عام 2021 فترة متوسطة للأداء الوظيفي ، لن تكون هناك نجاحات كبيرة ولا إخفاقات كبيرة أيضًا، سيكون هذا هو الوقت المناسب لصقل مهاراتك وتجميل مواهبك الخاصة، انتبه إلى نقاط قوتك وضعفك.

يسود جو مستقر بشكل عام في الجبهة المهنية، لكن لا تستريح على أمجادك و قم بعمل الأساس لبعض نطاق الأعمال في المستقبل، لا تعتمد على الحظ فالعمل الشاق فقط هو الذي سيحقق لك أرباحًا كبيرة هذا العام.

برج الجوزاء :

نجوم برج الجوزاء مثل راغب علامة، عادل امام لن يكون هناك تأثيرات كوكبية كبيرة تؤثر على مجال عملهم خلال عام 2021، ومن ثم سيكون الوضع المهني مستقرًا وخاليًا من الأحداث، سوف يستمرون في الراهن ولن يكون هناك ما يدعو للقلق، ولكن هناك بعض ضغوط من العام الماضي والتوتر التي تراكمت.

برج السرطان :

تنتمي كل من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وغادة عبد الرازق لبرج السرطان :

ورسالة علماء الفلك لنجمات هؤلاء البرج : من المحتمل أن تكون بعض المشاكل مع السلطات والأقران في مكان العمل على الرغم من أن هذه قد تجعلك أقوى يومًا بعد يوم ، كن حذرًا التسوية معهم سيكون أفضل في الوقت الحالي، لا تدخل في صفقات غير أخلاقية في مكان العمل، على مدار العام ستستيقظ طموحاتك في الحياة. قد يجعلك كوكب المريخ عدوانيًا بعض الشيء في مهنتك، على الرغم من أن هذا قد يبدو دفاعيًا ،حقق توازنًا جيدًا بين الحياة الشخصية والمهنية.

-برج الأسد

مع بداية العام سيكون هناك هدوء في الجانب المهني الخاص بنجوم برج الاسد مثل تامر حسني ولكن بعد ذلك مع تقدم العام ، يجب أن يكون مواليد الأسد أكثر يقظة، الاضطرابات كامنة حولك على الرغم من عدم وجود تأثيرات كبيرة إلا أنك تحتاج إلى بذل المزيد من الطاقة من أجل البقاء واقفة على قدميها.

-برج العذراء

يتوقع عام 2021 بعض المشكلات التي يواجهها مواليد برج العذراء مثل الاعلامية وفاء الكيلاني في مجال تخصصهم سوف تسود المنافسة الشديدة وعليك أن تقاتل للبقاء واقفة على قدميها في هذه الأوقات الصعبة، لن تتمكن من الحصول على نتائج مباشرة للنصف الأول من العام على الرغم من أن الكواكب تساعدك على ترسيخ وضعك المهني إلا أن بعض الجوانب الضارة قد تشوه حركتك ، سيتم منحك مسؤوليات إضافية لتحملها وستكون هناك عوائق وتأخيرات في مساعيك أيضًا.

-برج الميزان

سيكون عام 2021 فترة رئيسية حيث سيُطلب من شباب الميزان اتخاذ بعض القرارات الصعبة فيما يتعلق بالوظيفة، سيكون هذا وقتًا مناسبًا لطلب الانتقال أو زيادة في الدفع إذا كنت تستحق ذلك، إذا لم تكن راضيًا فقم بتغيير الوظيفة قبل منتصف العام سيكون هذا هو الوقت المناسب ، قد تدخل طموحاتك حيز التنفيذ ببطء الآن خلال هذه الأيام.

ومن اشهر مواليد هذا البرج الفنان عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب .

-برج العقرب

سيكون العام 2021 مناسبًا جدًا لآفاق حياتهم المهنية فهنا نتحدث عن نجوم برج العقرب اليسا وحماقي ومنى زكي واحمد حلمي، سيتم إنشاء روابط خارجية للراغبين الترقيات والارتفاعات في الأجور والانتقال كلها أمور متوفرة لمن يستحقها، المزيد من المسؤوليات تقع على عاتقك هذه الأيام، يتم التخلص من الكواكب بشكل إيجابي لشباب برج العقرب لإثبات قوتهم ، سيتمكن البعض من بدء أعمالهم التجارية الخاصة أيضًا هذا العام.

-برج القوس

ستكون الحياة المهنية مكثفة للغاية هذا العام، وهناك بشرى سارة لنيللي كريم و الفنانة الكبيرة شريهان حيث سيكون كل منهما ناجحًا في مساعيك وتكسب حسن نية أقرانك والسلطات في مكان العمل، لا توجد تأثيرات كوكبية كبيرة قد تؤثر على آفاق حياتك المهنية بشكل سلبي، سيكون هذا هو الوقت المناسب لصقل مهاراتك وإيجاد طرق لتحقيق قفزة مؤسسية بعض الجهد الإضافي من جانبك سيجلب لك الترقيات وزيادة في الأجور، أولئك الذين يتطلعون إلى فرصة عمل في الخارج قد يحالفهم الحظ.

-برج الجدي

هناك تغييرات رئيسية في الطريق الى كل من ليلى علوي و الهام شاهين وستكون هناك تحركات متزامنة أفضل مع السلطات والأقران في مكان العمل، لكن لاحظ أن العمل الجاد والالتزام سيأخذك إلى أماكن وبالتالي لا تكن راضيًا عن أمجادك، كن حذرًا من الانتكاسات العرضية أيضًا، ضع طموحات سامية واعمل على تحقيق ذلك.

-برج الدلو

ومن اشهر نجمات هذا البرج ، الفنانة ياسمين صبري التي دائما تحمل في رسالتها لجمهورها تفاؤل وأمل ، وسيكون المسار الوظيفي لأفراد الدلو مضاء جيدًا خلال العام المقبل، تدخل الأفكار والنطاقات الجديدة حيز التنفيذ وسيكون هناك الكثير من التطوير في عملك أو خدماتك، فرص لا تعد ولا تحصى تأتي في طريقك ، بنك لهم. لا تتخذ قرارات متهورة أو مخاطر كبيرة هذه الفترة ، فقد يؤثر ذلك على مكانتك المهنية الحالية.

- برج الحوت

واما للفنانة دينا الشربيني ويسرا وهيفاء وهبي ،ستكون شغوفًا للغاية بما تفعله خلال العام وسوف يكافأ عملك الجاد وحماسك تجاه العمل وديًا عن طريق إما زيادة الأجور أو الترقيات أو الانتقال إلى مكان من اختيارك، ستكون هناك طرق جديدة للتطوير في المسار الوظيفي ولكن سيكون لديك أيضًا نصيب عادل من التحديات.