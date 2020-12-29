مكسيم خليل ينعى المخرج الراحل حاتم علي عبر "إنستجرام"

وعلق "خليل"، على الصورة قائلًا: "استاذي.. كم هي هزيلة فكرة "الحياة".. وكم جميلة احيانًا فكرة "الاشاعة".. يحترق امامي الآن الماضي الجميل.. رحيلك صادم نعم..مفاجيء نعم.. مؤلم قاسي نعم.. لكنه لن يغير من حقيقة انك (استاذي).. الذي علّمني الف باء التمثيل.. علمني الالتزام..الشغف..القلق المهني الذي لا ينتهي..في البحث عن الجديد».

وتابع مكسيم: "لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي..شكرا من القلب.. من الروح..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي".

في سياق متصل، بدأ المخرج الراحل حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.