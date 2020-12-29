هند صبرى تنعى المخرج حاتم على: وداعا الفنان العربى الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت النجمة هند صبرى المخرج الكبير حاتم علي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت قائلة: فقدنا مخرج عربى كبير وهو في قمة عطائه وداعا الفنان العربى الكبير حاتم على خالص العزاء لابنائه وأسرته الكبيرة والفن العربى كله.

في سياق متصل، بدأ المخرج الراحل حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.