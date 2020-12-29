صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع المخرج الراحل حاتم علي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان صلاح عبدالله وفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام.

ونشرت صلاح صورة للراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام وودعه بكلمات مؤثرة وأستعاد ذكرياته معه وكتب : بدموعي يا حاتم قريت الفاتحة ودعيتلك وبإبتسامة تحت الدموع من القلب الموجوع شوفت شريط الذكريات من أول لقاء أثناء التحضير لمسلسل الملك فاروق لآخر صدفة جمعتنا يا مبدع يا عبقري يا طيب يا مخلص يا جدع يا حبيبي.. أرجوكم الدعاء.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.