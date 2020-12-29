چومانا مراد ترثي المخرج السوري حاتم علي

ونشرت جومانا صورة للراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحل الإستاذ حاتم علي المخرج المبدع الصديق العزيز الخلوق المحترم ، تعازينا الحارة إلي حرمة المصون الكاتبة دلع الرحبي وأبنائه الأعزاء وإلي كل محبينه وأصدقائه وجمهوره .. الله برحمه ويغفرله.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة چومانا مراد عن حزنها لوفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.