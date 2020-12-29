باسم ياخور ينعى المخرج حاتم علي بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان السوري باسم ياخور عن حزنه لوفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.

ونشر باسم صورة للراحل عبر حسابها موقع إنستجرام وودعه بكلمات مؤثرة وكتب : مع آخر أيام هذا العام رحل اليوم بشكل مفاجئ الأستاذ والصديق المخرج حاتم علي ، ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده تاركاً في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة لم تنسي وابداعات لن تنسي ، رحل المبدع التغريبة الفلسطينية والملك فاروق وصلاح الدين وصقر قريش ، رحل حاتم علي رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم عائلته الصبر.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.