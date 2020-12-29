غادرنا أمير الدراما العربية.. هكذا نعت صبا مبارح المخرج حاتم علي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة صبا مبارك عن حزنها لرحيل المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.

ونشرت صبا صورة للراحل عبر حسابها موقع إنستجرام وودعته بكلمات مؤثرة وكتب : صرلي صافنة مش عارفة شو افكر أو أحس من لحظة ما سمعنا الخبر ، كنا بالتصوير والكل صابته نفس الصدمة والحزن والشعور الكبير بالفقدان أو العجز ، غادرنا أمير الدراما العربية العزيز والأستاذ الكبير حاتم علي .. البقاء لله والعزاء لعائلته.