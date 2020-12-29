غادرنا أمير الدراما العربية.. هكذا نعت صبا مبارح المخرج حاتم علي

ونشرت صبا صورة للراحل عبر حسابها موقع إنستجرام وودعته بكلمات مؤثرة وكتب : صرلي صافنة مش عارفة شو افكر أو أحس من لحظة ما سمعنا الخبر ، كنا بالتصوير والكل صابته نفس الصدمة والحزن والشعور الكبير بالفقدان أو العجز ، غادرنا أمير الدراما العربية العزيز والأستاذ الكبير حاتم علي .. البقاء لله والعزاء لعائلته.
يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.
وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".