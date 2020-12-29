وداعا للمبدع الرائع.. كندة علوش تنعى المخرج السوري حاتم علي

نعت الفنانة كندة علوش ، المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى إثر أزمة قلبيه ظهر اليوم اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.

وغردت كندة علوش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة " ‏"إنا لله وإنا إليه راجعون"أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعًا للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ ‎#حاتم_علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وغزل وغالية.. ولكل أصدقاءه ومحبيه "

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.