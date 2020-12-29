الخبر اليوم كان صادما.. نسرين طافش تنعى المخرج حاتم علي

نعت الفنانة نسرين طافش، المخرج السوري حاتم علي الذى توفى إثر أزمة قلبيه اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "انا لله و انا اليه راجعون .. هو قامة استثنائية في سوريا و الفن العربي اول مين قدملي انطلاقتي الحقيقية بدور البطولة بمسلسل ربيع قرطبة بعد ما شافني بإحدى الامتحانات بالمعهد العالي للفنون المسرحية و كان عم بدرس السنة الرابعة بهداك الوقت عملت معو اجمل الأعمال التغريبة الفلسطينية على طول الأيام و أحلام كبيرة ".

وتابعت" الخبر اليوم كان صادم خاصة لما بتكتشف انو كان بقلبك كلمات امتنان و تقدير كتير اكتر من اللي نقال يا رب تكون وصلت لروحو عسى ان تحلق بسلام و لأساتذتي الحبيبة دلع الرحبي زوجته و لأولاده الصبر وداعا حاتم علي ".

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.