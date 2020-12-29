حسبي الله فيكي يا 2020.. لطيفة تنعى المخرج حاتم علي

نعت الفنانة لطيفة، المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى إثر أزمة قلبيه ظهر اليوم اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.

ونشرت لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "البقاء لله .. حسبي الله فيكي يا ٢٠٢٠ .. انا لله وانا اليه راچعون الله يرحمك #حاتم_علي كنت اخ و صديق عزيز و مبدع كل العالم العربي خسره و لكن ستبقى خالد بأعمالك".

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.