حسبي الله فيكي يا 2020.. لطيفة تنعى المخرج حاتم علي

ونشرت لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "البقاء لله .. حسبي الله فيكي يا ٢٠٢٠ .. انا لله وانا اليه راچعون الله يرحمك #حاتم_علي كنت اخ و صديق عزيز و مبدع كل العالم العربي خسره و لكن ستبقى خالد بأعمالك".
وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.
حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
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