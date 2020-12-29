وقالت ريم مصطفى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي":" انا شاطرة في الطبخ، ولكني لم أتعود على لف ورق الكرنب بسرعة ".
وعن دورها في مسلسل الوصية، قالت ريم مصطفى:" بدأت أبحث عن أدوار تظهر موهبتي، وعندما عرض علي (الوصية) قررت خوض تجربة الدور الكوميدي ".
وتابعت ريم مصطفى:" قررت أطلع شكلي غبية في شخصية شاهيطاز التي قمت بتأديتها في مسلسل الوصية، وتعتبر شخصية شاهيطاز قريبة لقلبي وقمت بتكوين الشخصية من الشكل وطريقة الحديث ".
وأضاف ريم مصطفى:" كنت عايزة اعمل اكشن حقيقي في مسلسل شديد الخطورة ولا أحب استخدام دوبلير لي، وقمت بتأدية كافة مشاهد الأكشن في مسلسل شديد الخطورة ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريم مصطفى توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حلقتها في صاحبة السعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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