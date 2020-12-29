ريم مصطفى توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حلقتها في صاحبة السعادة

علقت الفنانة ريم مصطفى على ظهورها مع الاعلامية إسعاد يونس امس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc

ونشرت ريم مصطفى عبر حسابها بإنستجرام مجموعة من الصور لها مع إسعاد يونس من كواليس تصوير الحلقه وعلقت قائلة: " من أمتع الحلقات كان ليا الشرف يا استاذة شكرا لكل فريق العمل".

وقالت ريم مصطفى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي":" انا شاطرة في الطبخ، ولكني لم أتعود على لف ورق الكرنب بسرعة ".

وعن دورها في مسلسل الوصية، قالت ريم مصطفى:" بدأت أبحث عن أدوار تظهر موهبتي، وعندما عرض علي (الوصية) قررت خوض تجربة الدور الكوميدي ".

وتابعت ريم مصطفى:" قررت أطلع شكلي غبية في شخصية شاهيطاز التي قمت بتأديتها في مسلسل الوصية، وتعتبر شخصية شاهيطاز قريبة لقلبي وقمت بتكوين الشخصية من الشكل وطريقة الحديث ".

وأضاف ريم مصطفى:" كنت عايزة اعمل اكشن حقيقي في مسلسل شديد الخطورة ولا أحب استخدام دوبلير لي، وقمت بتأدية كافة مشاهد الأكشن في مسلسل شديد الخطورة ".