وفاة المخرج السوري حاتم علي

القاهرة ـ وكالات: توفي أمس المخرج السوري حاتم علي في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ مشواره الفني ممثلا مع المخرج هيثم حقي، في مسلسل “دائرة النار” عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد فيها شخصيات مختلفة تتنوع ما بين الأدوار التاريخية والبدوية وصولا إلى أنماط مختلفة ومتناقضة من الحياة. كذلك له لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة. توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل “الزير سالم” الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته. من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات “قلم حمرة” و”عمر”، “أحلام كبيرة”، “الفصول الأربعة”، و”أهو دا اللي صار”، و”كأنه إمبارح”، و”أهل الغرام”، و”تحت الأرض”، و”حجر جهنم”.

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