نور الهدى العنبورية: فان جوخ ملهم ذائقتي الفنية

تعشق المدرسة الانطباعية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

الكفاح والصبر والعطاء والمثابرة أهم أسلحة التشكيلية نورالهدى بنت محمد العنبورية، والفنانة هي من المواهب العمانية الصاعدة العاشقة للمدرسة الانطباعية أو التأثيرية التي تحرك بداخلها روح الفنانة والتي تعزف بفرشاتها أغاني الألوان الساحرة والمشاهد الحالمة والأفكار المبتكرة والمثيرة.

العنبورية منذ الصغر يستهويها الرسم، وبدعم والدتها وتحفيز من عمتها واصلت المسير في هذا المجال الفني الكبير، وحققت في أولى مشاركاتها المركز الرابع على مستوى جنوب الباطنة، هذا الحصاد كان بالنسبة لها الوقود الذي دفع بعجلة عطائها الفني للأمام، واليوم لها مشاركات متعددة على مستوى جامعة نزوى كمعرض الموسم الثقافي للجامعة وغيرها من الفعاليات التي تضمها روزنامة الفن التشكيلي بالجامعة.

وحول مسيرتها الفنية وحكاياتها مع اللون تقول: لكل فنان بهذا الكون ملهم وقدوة وأنا ملهمي هو الفنان الهولندي العالمي فنسنت فان جوخ، فأعماله أثرت بذائقتي الفنية وجعلتني أعشق المدرسة الانطباعية أو التأثيرية والتي ظهرت في القرن التاسع عشر بعدما قام مجموعة من الفنانين في فرنسا بتصوير مشاهد الحياة اليومية وقد تبدو أشياء عادية كالنوم والأكل والركض والطهي وغيرها من المشاهد المشابهة، وأيضا كما يقال لم يكن الفنانون التأثيريون (الانطباعيون) يحاولون رسم لوحة واقعية كما هي ولكن كانوا يودون أخذ (الانطباع) لما يبدو عليه الشخص أو المشهد.

وأضافت: أنا عضو في بيت الفن التشكيلي الذي يهدف إلى الاهتمام بالشآن التشكيلي العماني ويهتم بالمبدعين من الجنسين حيث كانت الفائدة واضحة بمسيرتي وذلك بسبب الاحتكاك مع من سبقوني بالتجربة في كافة الفنون التشكيلية ومنهم الفنان التشكيلي العماني سيف العامري، وأيضا جنيت الفائدة على يد أحد أساتذة الجامعة الذي حفزني على البذل والعطاء والإبداع.

وقالت العنبورية: السلطنة تملك ثروة وطنية متمثلة في العدد الكبير من المواهب في كافة المجالات الفنية والأدبية وهذا لم يأت من فراغ وإنما هو ثمرة الاهتمام المؤسسي المدروس من القيادة الرشيدة في البلاد، والموهبة اليوم تقف على أرض صلبة بوجود الجمعيات والفرق الداعمة للفن وللفنانين، وأتمنى قادما أجمل لجميع من لديهم الموهبة، ومن العوامل المساعدة للفنان أيضا، طبيعة السلطنة التي تعكس جمالية هذا البلد الطيب الزاخر بالمواقع الجميلة والمشاهد الساحرة.