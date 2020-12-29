“أكاديميون ومفكرون عرفتهم” كتاب جديد للكاتب عبد الله العليان

مسقط – الوطن:

صدر مؤخراً للكاتب العماني عبد الله العليان كتاب جديد حمل عنوان: (أكاديميون ومفكرون عرفتهم: قراءات ومحاورات وانطباعات)، وذلك عن دار منتدى المعارف في لبنان، ويقول الناشر في تعليقه: هذا الكتاب هو تطواف لفكر هؤلاء المفكرين والأكاديميون والباحثين في القراءة لمؤلفاتهم، كما تحدث عنهم الباحث في هذا الإصدار، من خلال أيضاً اللقاءات الشخصية والحوارات الفكرية مع بعضهم ، التي استدعت ذلك.

ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: من خلال قراءاتي ومتابعاتي لمؤلفاتهم، فكرت في عمل قراءة لبعض ما كتبوه من آراء وأفكار، بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي معها فكرياً، لكن رغبتي في التعرف على هؤلاء المفكرين، ومناقشة أفكارهم وأطروحاتهم، وأيضاُ إبراز اختلافاتهم الفكرية بين بعضهم البعض، ويقع الكتاب في 424 صفحة.

الجدير بالذكر أن الكاتب العليان قد صدرت له بعض المؤلفات منها:(العمانيون وتحدي الجغرافيا)، و(حوار الحضارات في القرن 21)، و(الاستشراق بين الإنصاف والإجحاف)، و(الأمة والدولة والمواطنة)، و(الإسلام والغرب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر2001 )، و(سجالات نقدية في قضايا فكرية وسياسية).. كما شارك في العديد من المؤلفات مع آخرين.